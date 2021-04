HC Hard will Erfolgsrun gegen Westwien fortsetzen

Nach drei Siegen in Folge stehen Dominik Schmid und Co. erneut vor einer schweren Aufgabe

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Alpla HC Hard vs Westwien

Der Alpla HC Hard hat sich in der Bonusrunde mittlerweile so richtig warmgelaufen und möchte genau diesen Schwung mitnehmen und auch in den noch ausständigen beiden Spielen überzeugen und das Punktekonto weiter auffüllen. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es bereits diesen Samstag, wenn die SG Handball Westwien in der Sporthalle am See zu Gast ist.

Die Roten Teufel vom Bodensee haben sich in den bisherigen Duellen der spusu LIGA Bonusrunde stark präsentiert und konnten an allen drei Spieltagen einen vollen Erfolg erzielen. Zum Auftakt der Bonusrunde setzte man sich zu Hause gegen den SC Ferlach durch, ehe auch die beiden schweren Auswärtspartien gegen den HC Margareten am Ostersonntag und das Spiel gegen Schwaz Handball Tirol am gestrigen Abend gewonnen werden konnten.

Die Glorreichen Sieben hingegen warten nach der Niederlage im Wiener-Derby gegen die Fivers (27:32) und den beiden Unentschieden gegen Handball Tirol (29:29) und Krems (29:29) weiter auf den ersten vollen Erfolg in der Bonusrunde. In den letzten beiden Begegnungen zwischen Hard und Westwien in der Hauptrunde behielt jedes Mal der Gastgeber die Oberhand und sicherte sich die Punkte in der Heimhalle.

Ein Blick auf die aktuelle Tabellensituation verrät, dass die Roten Teufel (18 Punkte) den Fivers dicht auf den Fersen sind. Lediglich ein Punkt trennt den Zweitplatzierten vom Tabellenführer. Die Equipe von Cheftrainer Michael Draca liegt derzeit mit 12 Punkten auf dem 5. Tabellenrang und damit vier Zähler hinter dem Viertplatzierten Schwaz Handball Tirol und dem Drittplatzierten UHK Krems (ebenfalls 16 Punkte). Eine spannende Schlussphase mit Kampf um die beste Ausgangsposition für die Pick-Rounds für die folgenden Viertelfinalpartien ist garantiert

Markus Köberle, Geschäftsführer des ALPLA HC Hard

„Wir gehen mit breiter Brust in die Partie gegen Westwien. Die Jungs wollen ihren Erfolgslauf fortsetzen und wieder 2 Punkte einfahren. Ich bin überzeugt, dass die 100 Zuschauer, die wir in die Halle lassen dürfen, einen kräftigen Teil dazu beitragen werden.“

4. Spieltag Bonusrunde spusu LIGA 2020/21

ALPLA HC Hard vs. SG Handball WESTWIEN