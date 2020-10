HC Hard will eine offene Rechnung begleichen

Am 9. Spieltag in der Saison empfängt der Alpla HC Hard den HC WAT Margareten in der Teufelsarena.

Der ALPLA HC Hard hat am Freitag (30. Oktober 2020 um 18.30 Uhr) in der neunten Runde der spusu LIGA den HC FIVERS WAT Margareten zu Gast in der Sporthalle am See. Die Roten Teufel haben gegen die FIVERS noch eine Rechnung aus dem spusu LIGA SUPERCUP 2020 offen, die es zu begleichen gilt.

Am 9. Spieltag in der laufenden spusu LIGA Saison empfängt der ALPLA HC Hard den HC FIVERS WAT Margareten in der Teufelsarena. Nur ungern erinnert sich die Truppe von Mario Bjelis an die 24:28 (10:12) Niederlage im spusu LIGA SUPERCUP 2020 vom 02. September kurz vor dem Meisterschaftsauftakt. Am Freitag wollen sich die Roten Teufel zu Hause in der Sporthalle am See mit den heimischen Fans im Rücken dafür revanchieren.

In der Tabelle befinden sich die FIVERS nach sieben gespielten Partien und zwölf Zählern auf dem Konto aktuell auf dem zweiten Platz. Die achte Runde gegen die HSG Remus Bärnbach/Köflach wurde aufgrund positiver Coronafälle bei den Steirern verschoben und ist somit noch ausständig. Der ALPLA HC Hard konnte sich durch die beiden Auswärtserfolge gegen die HSG Remus Bärnbach/Köflach und den HC LINZ AG von Rang acht auf Platz fünf verbessern und hält sich nach acht Spieltagen und acht Punkten im Tabellenmittelfeld – punktegleich mit dem ERBER UHK Krems (Rang drei), SC kelag Ferlach (Rang 4) und der SG INSIGNIS Handball WESTWIEN (Rang sechs).

Der HC FIVERS WAT Margareten hat einen hervorragenden Start in die Saison hingelegt: Sieg im spusu LIGA SUPERCUP, sieben Begegnungen in der Meisterschaft, davon sechs Siege und zwölf Punkte. Lediglich gegen das Team der Sparkasse Schwaz Handball Tirol mussten sich die FIVERS mit einer knappen 30:31 Niederlage beugen und damit die ersten Punkte liegenlassen. Beim ALPLA HC Hard war speziell in den letzten beiden Begegnungen eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen, die es auch im Freitagsspiel wieder konsequent zu zeigen gilt. „Speziell auf der ersten Halbzeit in Linz kann man weiter aufbauen. Am Freitag müssen wir über 60 Minuten voll durchbeißen und alles raushauen, was wir haben. Nur dann sind wir gegen die FIVERS bereit“, findet Thomas Huemer, sportlicher Leiter des ALPLA HC Hard klare Worte für das Heimspiel am Freitag.

Die FIVERS spulen gegenwärtig ein ordentliches Programm aus heimischen Meisterschaftsspielen und der EHF European League. Vergangenen Dienstagabend hatten die FIVERS den russischen Topclub Tschechow Medwedi im ersten Heimspiel in der EHF European League Gruppenphase zu Gast in der Hollgasse. Das Heimspiel haben sie mit 30:32 (15:16) zwar knapp verloren, es hat aber einmal mehr gezeigt, dass mit Lukas Hutecek, Tobias Wagner, Wolfgang Filzwieser & CO immer zu rechnen ist. Am Freitagabend wartet daher alles andere als eine leichte Aufgabe auf den ALPLA HC Hard. Aber nach den beiden zuletzt erzielten Auswärtserfolgen und dem wichtigen Punktezuwachs geht man voller Selbstbewusstsein in das Heimspiel und freut sich auf die Begegnung mit den FIVERS.

Thomas Hurich, Torwart ALPLA HC Hard

„Ich denke, mit einer soliden Deckungsleistung und wenn wir es schaffen, ihr Tempospiel zu unterbinden, haben wir gute Karten. Da es sicher ein körperbetontes Spiel wird, müssen wir das annehmen und im Angriff einen kühlen Kopf bewahren. Man wird auch sehen, wie sie mit der Doppelbelastung im Europacup umgehen, da sie das ja so nicht wirklich gewohnt sind.“

9. Runde spusu LIGA 2020/21