HC Hard will das Topteam aus Kroatien ärgern

Jönsson-Truppe trifft letztmals auswärts auf die beste Mannschaft der Gruppe.

Bevor die Gruppenphase in Runde 10 mit dem Heimspiel gegen Fraikin BM. Granollers, Spanien in der Sporthalle am See abgeschlossen wird (Dienstag, 28. Februar um 20.45 Uhr), steht in der kommenden Woche die letzte Auswärtsfahrt für die Roten Teufel in diesem europäischen Bewerb auf dem Programm. In Runde 9 der EHF European League Gruppenphase sind die Jungs des ALPLA HC Hard am Dienstag, den 21. Februar 2023 beim kroatischen Top-Club RK Nexe zu Gast. Spielbeginn in der Sportstätte OS Kralja Tomislava, Nasice ist um 20.45 Uhr.

Nach der 23:27 Auswärtsniederlage gegen Skjern Handbold im achten Gruppenspiel der EHF European League erzielten die Roten Teufel am vergangenen Freitag endlich die ersten Punkte im neuen Jahr. Am 17. Spieltag des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs konnten sich die Harder Gastgeber nach einer hart umkämpften und bis zum Schluss auf Augenhöhe gestalteten Partie am Ende mit 29:28 gegen die HSG Holding Graz durchsetzen und vor toller Heimkulisse den ersten Sieg in der HLA MEISTERLIGA im Jahr 2023 feiern.

Diesen positiven Schwung wollen die Harder Jungs gleich mit auf die europäische Bühne und mit nach Kroatien nehmen, um den Gastgeber RK Nexe am Dienstagabend so lange wie möglich ärgern und fordern zu können. Dass die Harder Equipe diese Qualitäten besitzt, haben sie im Auswärtsspiel gegen Skjern Handbold eindrucksvoll gezeigt.

Dass dies jedoch am Dienstag auch eine große Aufgabe und ein hartes Stück Arbeit werden wird, ist klar – immerhin ist man beim aktuellen Tabellenführer der Gruppe C zu Gast. In acht gespielten Partien konnten die Kroaten sieben Mal das Punktemaximum einheimsen. Nur einmal musste man sich geschlagen geben. Im Duell mit dem spanischen Club Fraikin BM. Granollers unterlag man auswärts 22:25 und ließ die ersten Punkte in der Gruppenphase liegen. Mit 14 Zählern nimmt RK Nexe aktuell den ersten Tabellenplatz ein, zwei Punkte vor dem ersten Verfolger Sporting CP, Portugal.

Im Hinspiel in der Harder Teufelsarena mussten sich die Hausherren des ALPLA HC Hard dem starken kroatischen Top-Team mit 24:35 klar beugen.

Zwei Partien sind in der EHF European League Gruppenphase für das Team von Chefcoach Hannes Jón Jónsson noch zu absolvieren und damit verbunden die Möglichkeit, sich mit Top-Teams aus Europa zu duellieren und für das eigene Spiel wichtige Inputs mitzunehmen.

Hannes Jón Jónsson, Cheftrainer ALPLA HC Hard

„Nexe ist das Top-Team in unserer Gruppe mit sieben Siegen in acht Spielen. Wir müssen mit einem sehr schmalen Kader nach Kroatien fahren und wissen, dass es eine ganz schwierige Aufgabe werden wird. Wir werden aber weiterhin nach vorne schauen. Für uns geht es jetzt vor allem darum, um zum richtigen Zeitpunkt in Top-Form zu sein, wenn in der heimischen Liga und im Cup alles entschieden wird. Das Team hat gegen Skjern und Graz einen überragenden Kampf geleistet und darauf können wir aufbauen.“

Jadranko Stojanovic, Kreisläufer ALPLA HC Hard

„Nexe geht am Dienstag ohne Frage als großer Favorit ins Spiel. Sie haben von acht gespielten Partien in der europäischen Liga nur eine Niederlage hinnehmen müssen, das sagt sehr viel über ihre Qualitäten aus. Aber auch wir werden wieder alles geben, um unser Spiel weiter zu verbessern und versuchen, wie zuletzt gegen Skjern, ordentlich dagegenzuhalten.“

EHF European League Men, Gruppenphase

Runde 9

RK Nexe (CRO) vs. ALPLA HC Hard

Dienstag, 21. Februar 2023, 20.45 Uhr