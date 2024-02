HC Hard will an HC Linz Revanche nehmen

Sieben Wochen nach dem letzten Bewerbsspiel erfolgt der Restart und der Ball fliegt in der HLA MEISTERLIGA dieses Wochenende endlich wieder in die Maschen! Zum Frühjahrsauftakt empfangen die Roten Teufel des ALPLA HC Hard am 14. Spieltag im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang die Stahlstädter des HC LINZ AG am Samstag, den 3. Februar 2024 in der Sporthalle am See (Spielbeginn 19 Uhr).

Der erste Spieltag im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang im neuen Jahr beschert den Roten Teufeln ein Heimspiel und als Besonderheit: ein Themenspieltag. Das Spiel gegen den HC LINZ am Samstagabend um 19 Uhr steht unter dem Motto „Kaffee mit gutem Gewissen genießen“. Dabei liegt nicht nur der Handballsport im Fokus, sondern auch die neuen heimkompostierbaren Kaffeekapseln von Blue Circle Coffee, dem Joint Venture unseres Hauptsponsors ALPLA. Beim Spiel gegen den aktuell Tabellenfünften HC Linz werden unsere Roten Teufel in einem extra für diesen Spieltag designten Sondertrikot auflaufen. Lass dir das nicht entgehen, unterstütze unsere Roten Teufel vor Ort in der Teufelsarena und gewinne mit etwas Glück einen Jahresvorrat an heimkompostierbaren Kaffeekapseln von Blue Circle Coffee im Rahmen des veranstalteten Themenspieltages.

Die Zeit der Frühjahrsvorbereitung bis zum ersten Pflichtspiel wurde von Cheftrainer Hannes Jón Jónsson und seinen Jungs intensiv genutzt. Neben den Trainingseinheiten in der Halle und der Kraftkammer wurden Freundschaftsspiele gegen die Teams aus St. Gallen und Zürich ausgetragen.

Bis zum Start der Winterpause am 17. Dezember wurden dreizehn Partien im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang absolviert. Die Bilanz der Roten Teufel: 9 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Sowohl im West-Derby gegen Schwaz Handball Tirol sowie im Ländle-Derby gegen Bregenz Handball einigte man sich auf eine Punkteteilung. Die Rückreise der beiden Auswärtsduelle gegen HC LINZ AG und HC FIVERS WAT Margareten musste man gänzlich ohne Punkte im Gepäck antreten. Mit 20 Zählern am eigenen Konto nehmen Kapitän Dominik Schmid & Co. von Rang 2 und als erster Verfolger von Tabellenführer Sparkasse Schwaz Handball Tirol (22 Punkte) die Punktejagd in der HLA MEISTERLIGA mit Frühjahrsauftakt diesen Samstag somit wieder auf.

Luca Raschle, Links Außen ALPLA HC Hard

HLA MEISTERLIGA

Grunddurchgang – Runde 14

ALPLA HC Hard vs. HC LINZ

Samstag, 3. Februar 2024, 19.00 Uhr

Sporthalle am See, Hard

Vorspiel

HLA CHALLENGE | Grunddurchgang – Runde 13

ALPLA HC Hard Future Team vs. Schwaz Handball Tirol Future Team