Hard verpasst Supercup-Titel gegen die Fivers

Der HC Hard musste sich im Duell um den Supercup den Fivers Margareten mit 28:24 geschlagen geben.

Nach der langen Corona-Pause kam es heute endlich wieder zu einem Handball-Spiel in Österreich. Und dabei ging es im Supercup zwischen den Fivers Margareten und dem HC Hard bereits um den ersten Titel der Saison. Der Titelverteidiger aus Vorarlberg bekam nach einem guten Beginn im Laufe der ersten Halbzeit immer größere Probleme mit den schnellen Spielzügen der Fivers und geriet zwischenzeitlich mit drei Toren in Rückstand. Doch die Harder fingen sich im ersten Spiel unter Neo-Coach Mario Bjelis wieder und kamen wieder zum Ausgleich. Nach zwei schnellen Fivers-Treffers kurz vor Schluss ging es aber mit einem 12:10-Rückstand in die Pause.