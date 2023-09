HC Hard verlor in Linz und die Tabellenführung

In Oberösterreich setzte es für Hard die erste Saisonpleite.

Die Roten Teufel des ALPLA HC Hard müssen sich am Samstag, den 16. September 2023 dem HC LINZ AG auswärts nach einer 13:14 Halbzeitführung am Ende mit 30:25 geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten. Mit dem Heimsieg revanchieren sich die Oberösterreicher für die Niederlage im fanreisen.com HLA SUPERCUP und fügen den Hardern die erste Saisonniederlage zu.

Nach einem anfänglichen Kopf-an-Kopf-Rennen (3:3, 7. Minute) können sich die Roten Teufel durch drei Treffer in Folge – Ivan Horvat, Dejan Babic und Ante Tokic sind die Torschützen – erstmals etwas absetzen (3:6, 9. Minute). Doch bereits Mitte der ersten Halbzeit haben sich die Gastgeber der HC LINZ AG wieder herangekämpft, Christian Kislinger erzielt den Anschlusstreffer für die Stahlstädter (7:8). Dieser Spielverlauf wiederholt sich ein weiteres Mal: Auf das 10:13 (25. Minute) steht mit Pausenpfiff ein Halbzeitstand von 13:14 und damit eine knappe +1 Führung für die Roten Teufel auf der Anzeigetafel.

Nach Seitenwechsel können die Roten Teufel zunächst durch Nikola Stevanovic und Ante Tokic weiter anschreiben und den für Florian Kaiper eingewechselten Torhüter David Zwicklhuber bezwingen – der drei Tore Vorsprung ist wiederhergestellt (13:16, 31. Minute). Doch es dauert nicht lange und auch Zwicklhuber ist voll in der Partie angekommen – eine Doppelparade und der Save im Siebenmeterduell gegen Luca Raschle halten die Linzer im Spiel.

Durch drei Treffer in Folge drehen die Gastgeber ihren 15:17-Rückstand in eine 18:17-Führung – die erstmalige Führung für die Gastgeber in dieser Partie (40. Minute).