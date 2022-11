ALPA HC Hard unterliegt im Heimspiel gegen Skjern

Gegen das dänische Spitzenteam Skjern Handbold setzte es im zweiten Gruppenspiel der EHF European League die zweite Niederlage.

Angeführt vom überragenden Ivan Horvat fanden die Roten Teufel gut in die Partie, lagen zwischenzeitlich mit vier Treffern voran (9:5). Bis zur Pause kam Skjern allerdings wieder heran und es ging beim Stand von 15:15 in die Halbzeit.

Dieser Rückstand sollte für die Harder dann am Ende zu groß sein, auch wenn die Hausherren noch für Ergebniskosmetik sorgen konnten. Am Ende siegte Skjern Handbold in der Sporthalle am See mit 32:27.