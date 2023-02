HC Hard unterliegt gegen Sporting Lissabon

Gegen das Topteam aus Portugal ziehen die Roten Teufel mit 26:31 den Kürzeren.

Harder Fight bleibt unbelohnt

Nach ausgeglichenem Beginn gelangen dem Tabellenführer der portugiesischen Liga nach Mitte der ersten Halbzeit vier Treffer in Folge. Nun hatte Sporting die Kontrolle in dieser Partie übernommen und baute die Führung bis zur Pause auf 17:12 aus.

Beim Spielstand von 23:26 waren die Roten Teufel im Angriff und hätten auf minus zwei an den Gegner heranrücken können. Allerdings gelang kein Torerfolg und so entschieden die Portugiesen die Partie in dieser Phase endgültig zu ihren Gunsten. Herausragender Akteur auf der Platte war Martim Costa, dem an diesem Abend insgesamt zwölf Tore gelangen, auf Harder Seite war Predragovic acht Mal erfolgreich.