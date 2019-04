HC Hard unterliegt Außenseiter Schwaz

Der HC Hard musste sich nach einer vor allem in der 1. Halbzeit enttäuschend schwachen Leistung Schwaz Handball im ersten Viertelfinalspiel zu Hause mit 17:19 geschlagen geben.

Nachdem mit Bregenz Handball gestern das erste Ländle-Team im ersten Viertelfinal-Spiel gegen WestWien eine Niederlage einstecken musste, ging es heute auch für den HC Hard mit dem ersten Spiel der Best-of-three-Serie los. Gegner war dabei Schwaz Handball in der Sporthalle am See. Und der Außenseiter aus Tirol überraschte den Favoriten in der ersten Halbzeit komplett und zog rasch auf 3:8 bzw. 4:10 davon. Die Harder fanden nie wirklich ins Spiel und gingen nach nur fünf erzielten Treffern in 30 Minuten mit einem 5:10-Rückstand in die Pause.