HC Hard Trainer Jönsson trifft auf seinen Exklub

Die Roten Teufel empfangen die Glorreichen Sieben in der Teufelsarena.

Der ALPLA HC Hard empfängt am 6. Spieltag des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs die SG Handball Westwien am Samstag, den 9. Oktober 2021 in der Sporthalle am See. Anwurf ist um 19 Uhr. Beide Vereine wollen unter dem Motto „GEMEINSAM FÜR VIELFALT“ ein klares Zeichen setzen, was durch die am Ärmel angebrachten Regenbogenschleife zum Ausdruck gebracht werden soll. Das Future Team ist am Samstag ebenfalls zu Hause im Einsatz und hat den SK Keplinger Traun zu Gast, Spielbeginn ist um 16.45 Uhr.

Im dritten Heimspiel der Roten Teufel kommt es zum ersten Aufeinandertreffen von Hannes Jón Jónsson mit seinem früheren Verein. Der 41-jährige Isländer wechselte im Sommer 2015 zur Kampfmannschaft der SG INSIGNIS Handball WESTWIEN, wo Jónsson zunächst als Spielertrainer und späterer Cheftrainer insgesamt vier Jahre verbrachte. Das erste Wiedersehen in Hard, nun als Cheftrainer der Roten Teufel, verleiht dem Duell mit den Glorreichen Sieben eine zusätzliche Brisanz und verspricht Spannung pur.

Die Glorreichen Sieben weisen nach fünf Spieltagen eine Bilanz von zwei Siegen, ebenso vielen Niederlagen und einem Unentschieden auf und befinden sich aktuell mit fünf Punkten auf dem 6. Rang. Im Auftaktspiel der HLA MEISTERLIGA mussten Jelinek & Co eine Auswärtsniederlage gegen Bregenz Handball einstecken, konnten aber bereits drei Tage später zu Hause gegen die HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach einen vollen Erfolg einfahren. Bei den Adlern von Sparkasse Schwaz Handball Tirol gab es nichts zu holen. Zuletzt überzeugten die Jungs von Cheftrainer Michael Draca im heiß umkämpften Unentschieden gegen Förthof UHK Krems und behielten die beiden Punkte im Heimspiel gegen den SC kelag Ferlach in der Südstadt. Der amtierende Meister ALPLA HC Hard bleibt mit dem zuletzt gefeierten Auswärtssieg am 5. Spieltag gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol vorerst weiter ungeschlagen. Lediglich im Derby gegen den Lokalrivalen Bregenz Handball mussten Kapitän Dominik Schmid und seine Mannschaftskollegen bislang einen Punkt liegenlassen. Die Roten Teufel sind am Samstagabend in der eigenen Halle weiter auf Punktejagd und setzen alles daran, ihren Lauf vor heimischem Publikum fortzuführen und sich mit einem vollen Erfolg die nächsten Punkte zu schnappen. Ein Blick auf die Aufeinandertreffen der vergangenen Saison verrät, dass die Roten Teufel noch eine Rechnung mit den Glorreichen Sieben offen haben. Nach der Auswärtsniederlage im Grunddurchgang sowie der Heimniederlage in der Bonusrunde und dem frühzeitigen Aus im ÖHB-Cup Halbfinale sind die Harder Jungs auf Revanche aus.

Hannes Jón Jónsson, Cheftrainer ALPLA HC Hard

„Es wird ein ganz spezielles Spiel für mich werden, keine Frage. Ich freue mich sehr darauf, glaube aber auch, dass es für mich bestimmt sehr emotional werden wird. Wir wissen, was WESTWIEN draufhat und ich denke, sie passen auch ganz gut zu uns. Wir haben uns auf das Duell sehr gut vorbereitet und sind für den Fight bereit. Wir alle haben noch eine offene Rechnung mit ihnen, die wir am Samstag unbedingt mit einem Heimsieg begleichen wollen.“

Dominik Schmid, Kapitän ALPLA HC Hard

„Das Thema Vielfalt ist in der Gesellschaft sehr wichtig und sollte nicht vernachlässigt werden, gerade im Sport, wo viele Menschen unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe und Religion miteinander trainieren und zu tun haben. Mit der Regenbogenfahne am Ärmel unserer Trikots wollen WESTWIEN und wir am Samstag ein Zeichen setzen und unserer Vorbildwirkung gerecht werden. Gemeinsam stehen WESTWIEN und wir für Vielfalt, treten aber in den sechzig Minuten am Samstag gegeneinander an. Mit den Glorreichen Sieben erwartet uns ein sehr unangenehmer Gegner in der eigenen Halle. Mit ihrer 3:2:1-Abwehr haben sie vielen Mannschaften schon so ihre Probleme beschert. Auch wir haben das im letzten Jahr zu spüren bekommen und am Ende verloren. Es ist an der Zeit für eine Revanche und wir setzen alles daran, vor unseren Fans den nächsten Sieg einzufahren. Wir sind gut drauf und wollen das am Samstag auch beweisen. Wir hoffen, die zwei Punkte im Ländle zu behalten, um im Anschluss beim Oktoberfest in der eigenen Halle gemeinsam feiern zu können.“

Am Samstag gibt es gleich #GeballteLeidenschaft im Doppelpack in der Sporthalle am See, denn auch das ALPLA HC Hard Future Team ist am 6. Spieltag im Grunddurchgang der HLA CHALLENGE Nord/West zu Hause im Einsatz und hat die Jungs von Cheftrainer Zoran Ban des SK Keplinger Traun zu Gast (Spielbeginn 16.45 Uhr).

„O’zapft is!“ Oktoberfest in der Teufelsbar

Im Anschluss an die beiden Spiele des ALPLA HC Hard Future Teams in der HLA CHALLENGE Nord/West und der Roten Teufel in der HLA MEISTERLIGA lädt der ALPLA HC Hard zum zünftigen Oktoberfest mit einem kühlen Maß Bier und Musik vom DJ Duo NIC&KREVATIN in die Teufelsbar. Alle Fans, die die Spiele am Samstag in Dirndl, Tracht oder Lederhose besuchen, erhalten freien Eintritt!

6. Spieltag HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang

ALPLA HC Hard vs. SG INSIGNIS Handball WESTWIEN

Samstag, 9. Oktober 2021, Beginn 19 Uhr

Sporthalle am See

6. Spieltag HLA CHALLENGE Grunddurchgang Nord/West

ALPLA HC Hard Future Team vs. SK Keplinger Traun