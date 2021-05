HC Hard steht vor dem Einzug ins große Finale

Mit einem Auswärtssieg in Schwaz im zweiten Semifinale wäre der sechsfache Champion Hard schon im Endspiel.

Das erste spusu LIGA Halbfinalduell zwischen dem ALPLA HC Hard und Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Donnerstag, den 20. Mai 2021 war ein an Spannung nicht zu überbietendes erstes Play-off Spiel der Best-of-three Halbfinalserie – Nervenkitzel, Spannung und Kampf bis zum Schluss. Da die reguläre Spielzeit von 60 Minuten keine Entscheidung brachte (26:26), ging es für beide Teams in die erste Verlängerung von zweimal fünf Minuten. Als sich aber auch da keine Mannschaft durchsetzen konnte (30:30), gab es weitere zweimal fünf Minuten auf der Uhr in der zweiten Verlängerung. Am Ende behalten die Roten Teufel einen kühlen Kopf und bezwingen die Adler aus Tirol in der Sporthalle am See nach 80 Minuten Handball-Krimi mit 35:31 und stellen in der Serie auf 1:0.

Der erste Schritt in Richtung Finale ist durch den Auftakterfolg des ALPLA HC Hard in der Heimhalle getan und die Türe in Richtung Schlussrunde der spusu LIGA Meisterschaft steht für den sechsfachen Handballmeister HC Hard offen. Um den Einzug ins Finale zu schaffen, müssen die Roten Teufel zwei Spiele im Modus Best-of-three gewinnen. Die Mannschaft von Cheftrainer Mario Bjelis hat es somit am Pfingstmontag selbst in den Händen, mit einem Auswärtssieg den Sack zuzumachen, die Halbfinalserie mit 2:0 zu beenden und in die Schlussrunde und ins Finale einzuziehen. Bereits vier Tage nach dem Handball-Krimi in der Sporthalle am See reisen die Roten Teufel mit breiter Brust und voller Zuversicht nach Schwaz und sind bereit für das zweite Duell. Die Harder Jungs wollen alles daransetzen, das Halbfinale bereits morgen erfolgreich zu beenden und durch einen Auswärtssieg in die nächste und finale Phase der Meisterschaft einzuziehen.

Der ALPLA HC Hard konnte in dieser Saison schon zweimal auswärts triumphieren. Am 16. Dezember 2020 haben die Roten Teufel als erstes Team Handball Tirol im Grunddurchgang der spusu LIGA Meisterschaft die erste Saisonniederlage zugefügt. Auch im Duell in der Bonusrunde am 7. April 2021 konnten sich die Harder auswärts erfolgreich gegen die Adler durchsetzen. Und genau das wollen die Harder Jungs am Montagabend wiederholen. Im Wissen, dass Kishou & Co alles versuchen werden, den Matchball der Roten Teufel in ihrer Heimhalle abzuwenden. Sollte es soweit kommen, genießen die Roten Teufel in einem dritten Entscheidungsspiel abermals Heimrecht (Freitag, 28. Mai 2021, Spielbeginn noch offen).

Gelingt dem ALPLA HC Hard der Einzug ins Finale, würden entweder der UHK Krems oder der HC Margareten auf die Roten Teufel warten.

Dominik Schmid, Kapitän des ALPLA HC Hard

„Wir fahren voller Motivation nach Schwaz und haben es in der Hand, den Sack am Montag zuzumachen. Wir werden nochmals so einen Fight hinlegen und dann hoffentlich das bessere Ende auf unserer Seite haben.“

2. Runde Halbfinale spusu LIGA 2020/2021

Schwaz Handball Tirol vs. ALPLA HC Hard Montag, 24. Mai 2021, Beginn 18.10 Uhr