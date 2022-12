HC Hard schreibt erstmals an - 30:30 gegen Balatonfüredi

Der ALPLA HC Hard und Balatonfüredi (HUN) trennen sich 30:30-Unentschieden. Für die Roten Teufel ist es der erste Punktgewinn in der Gruppenphase der EHF European League.

Am fünften Spieltag der Gruppenphase in der EHF European League empfing der ALPA HC Hard Balatonfüredi aus Ungarn. Gegen einen Kontrahenten auf Augenhöhe sollte es für Raschle & Co endlich mit den ersten Punkten klappen.

Es enwickelte sich in Halbzeit eins die erwartet enge und spannende Partie. Die Führung wechselte mehrfach hin und her, kein Team konnte sich absetzen. So ging es beim Spielstand vno 14:15 aus Sicht der Gastgeber in die Pause.

Spannendes Duell

Auch in den zweiten 30 Minuten bekamen die Fans in der Sporthalle am See ein abwechslungsreiches Spiel - das sich im Übrigen mehr Zuschauer verdient gehabt hätte - geboten. Zwischenzeitlich konnten sich die Ungarn einmal einen Vorsprung von drei Toren erabeiten (22:25), Hard kämpfte sich aber wieder zurück und knapp zehn Minuten vor dem Ende war der Spielstand wieder ausgeglichen (26:26).

Raschle gleicht aus