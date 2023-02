HC Hard ringt BM Granollers einen Punkt ab

Im abschließenden Spiel der European League Gruppenphase verpassten die Roten Teufel den nächsten Sensationssieg nur knapp.

Timeout zeigt Wirkung

Spannung bis zum Schluss

Die Partie in der Sporthalle am See hätte sich mehr Zuschauer verdient, Dramatik und Spannung wurde den anwesenden Fans auf jeden Fall geboten. In der letzten Minute führte Hard mit plus eins, musste aber in doppelter Unterzahl agieren. Und so kamen die Spanier wenige Sekunden vor Schluss doch noch zum Ausgleich, das Spiel endete somit mit einem 27:27-Remis.