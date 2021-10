HC Hard nur mit Remis bei Schlusslicht Ferlach

Überraschend reichte es für den Alpla HC Hard beim zuvor punktelosen Tabellenletzten Ferlach beim 25:25 nur für einen Punkt.

Umso überraschender verlief die Partie in Österreichs südlichster Stadtgemeinde, denn die Kärntner erarbeiteten sich nach 30 Minuten eine völlig unerwartete 13:10-Führung. Dieser Rückstand kam bereits früh in der Partie zu Stande, denn die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Start in dieses Duell. Der Umstand, dass Jadranko Stojanovic nach etwas mehr als 25 Minuten mit der roten Karte ausgeschlossen wurde, war selbstverständlich wenig hilfreich.