HC Hard muss sich auch RK Nexe geschlagen geben

Gegen den kroatischen Tabellenführer verliert die Jonsson-Sieben in der EHF European League mit 24:35.

Die Roten Teufel starteten gut in die Partie, konnten das Geschehen zumindest in der Anfangsphase offen gestalten. Bis zur 12. Minuten lagen die Gastgeber mit 7:5 in Front, dann folgte ein Run der Kroaten. Die Gäste erzielten sieben Treffer in Folge, führten nach knapp 21 Minuten mit 12:7. Bis zur Pause baute der aktuelle Tabellenführer der kroatischen Liga die Führung auf 18:11 aus.

Auch im zweiten Durchgang hatten die starken Kroaten alles im Griff, untermauerten ihre klare Favoritenrolle in der Sporthalle am See. Am Ende gewann RK Nexe klar mit 35:24. Die Roten Teufel konnten in diesem Duell mit dem nächsten Topteam aber sicher wertvolle Erfahrungen für die kommenden Aufgaben mitnehmen.