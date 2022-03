HC Hard muss in Krems die Tabellenführung verteidigen

Eine ganz schwere Aufgabe wartet auf die Jönssön-Truppe in Niederösterreich.

Zum Abschluss der Englischen Woche – vier Spiele galt es, innerhalb von elf Tagen zu absolvieren – geht es für die Roten Teufel nach zwei Heimspielen am Freitag ab nach Krems. Nach dem 26:25 (11:11) Heimerfolg gegen die Glorreichen Sieben der SG INSIGNIS Handball WESTWIEN im ÖHB-CUP Achtelfinale am Dienstagabend (1. März 2022) in der Sporthalle am See steht nach einer kurzen Verschnaufpause am Freitagabend bereits das nächste Spiel auf dem Programm und das verspricht ein weiterer Handball-Leckerbissen zu werden, immerhin geht es im direkten Duell der beiden Tabellennachbarn Hard und Krems um die zwischenzeitliche Tabellenführung. Auch die Mannschaft von Ibish Thaqi konnte im letzten Spiel punkten und zündete im Heimspiel gegen Aufsteiger Vöslau ein wahres Torfeuerwerk.