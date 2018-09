HC Hard mit Pleite zum Saisonstart

Der HC Hard musste sich im ersten Saisonspiel auswärts UHK Krems deutlich mit 27:21 geschlagen geben.

Eine Woche nach dem Gewinn des Supercups gegen die Fivers Margareten ging es für die Roten Teufel aus Hard mit dem ersten Saisonspiel gegen UHK Krems weiter. Neo-Coach Klaus Gärtner musste das Team nach den Abgängen von Herburger, Wüstner, Dicker, Tanaskovic und Surac umbauen und die Neuzugänge Hermann, Schweighofer, Zmavc, Schmid, Surblys und Füssinger integrieren. Zudem fehlte Kapitän Dominik Schmidt weiterhin aufgrund der in der Finalserie der letzten Saison erlittenen Verletzung.

Die Hausherren, welche über den Sommer ebenfalls einige Wechsel im Team hatten, zogen zu Beginn schnell auf 5:2 weg. Die Harder benötigten ihrerseits einige Zeit, um ins Spiel zu kommen, konnten den Rückstand bis zur Pause aber wieder auf zwei Tore und 11:9 verkürzen. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuseher in Krems ein ähnliches Bild – die Hausherren zogen erneut schnell auf 18:12 weg. Dieses Mal schafften es die Harder aber nicht mehr, sich zurück zu kämpfen und kassierten am Ende eine deutliche 27:21-Niederlage.