HC Hard mit Bestwerfen in Absam in der zweiten Cuprunde

Die Roten Teufel des ALPLA HC Hard gewinnen ihr Auftaktspiel in Runde 1 des ÖHB Cups auswärts gegen den Tiroler Landesligisten UHC Absam klar mit 17:45 (8:19) und steigen somit souverän in die zweite Runde des Bewerbs auf.

Mit dem 17-jährigen Timon Lürzer und dem 16-jährigen Torhüter Leandro Kocar sind bereits in den ersten dreißig Minuten zwei neue Gesichter auf der Platte zu sehen. Beide Youngsters geben heute ihr Debüt im HLA MEISTERLIGA Team des ALPLA HC Hard und machen ihre Aufgaben gut. Leandro Kocar stellt sich dem Gegner einige Male gekonnt in den Weg und Timon Lürzer kann sich bei seinem ersten Einsatz als Roter Teufel gleich mit vier Treffern in der Torschützenliste eintragen.

„Wir haben unsere Pflicht erfüllt und einen souveränen Sieg eingefahren. Jeder von uns hat seine Leistung gebracht und seinen Teil dazu beigetragen, dass wir als Mannschaft eine gute Partie abliefern. Mit Leandro und Timon waren zwei Spieler mit dabei, die heute ihren ersten Einsatz im Team der Roten Teufel auf der Platte hatten. Beide haben ihre Aufgabe brav gemacht. Wir sind froh, dass wir den Auftakt erfolgreich gemeistert haben und in der zweiten Cup-Runde stehen. Danke auch an unsere mitgereisten Fans für ihre Unterstützung. Mit getanktem Selbstvertrauen werden wir in der kommenden Woche in der HLA MEISTERIGA weiter angreifen.“