HC Hard jubelt über Heimsieg gegen Bärnbach/Köflach

Die Roten Teufel stoppten mit einem 29:25-Erfolg die Siegesserie von Robert Weber & Co.

Am Mittwoch Abend empfing der ALPLA HC Hard in eigener Halle den Tabellenvorletzten Bärnbach/Köflach. Die Steirer - mit Ex-Harder Robert Weber als Spielertrainer - konnten nach der Ligapause die letzten drei Spiele gewinnen, kamen aber als klarer Außenseiter in die Sporthalle am See.