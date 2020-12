HC Hard im Nachtrag in Ferlach in der Favoritenrolle

Der Drittplatzierte gastiert beim Siebten in Kärnten und will zwei Punkte.

Der ALPLA HC Hard ist am Mittwoch, den 9. Dezember 2020 zu Gast beim SC kelag Ferlach. Anwurf in der Ballspielhalle Ferlach ist um 20.20 Uhr.

Das für Samstag, den 21. November 2020 angesetzte Auswärtsspiel des ALPLA HC Hard gegen den SC kelag Ferlach am 11. Spieltag in der spusu LIGA Hauptrunde konnte aufgrund von positiven Coronafällen im Umfeld der ersten Mannschaft der Kärntner nicht wie geplant stattfinden. Die Partie des 11. Spieltags musste daher verschoben werden und wird nun am Mittwoch, den 09. Dezember um 20.20 Uhr in der Ballspielhalle Ferlach nachgeholt.