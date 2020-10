HC Hard hofft in Linz auf zweiten Auswärtserfolg

Richtungsweisende Partie für die Harder Handball in Oberösterreich.

Der ALPLA HC Hard trifft in der 8. Runde der spusu LIGA am Samstag, den 24. Oktober um 19.00 Uhr auf den HC LINZ AG.

Nach dem Auswärtserfolg bei der HSG Remus Bärnbach/Köflach in der vergangenen Woche möchten die Roten Teufel am Samstag beim Aufeinandertreffen mit dem HC LINZ AG erneut punkten und den zweiten Auswärtssieg in Folge feiern. Mit dem ALPLA HC Hard auf dem achten Rang und dem HC LINZ AG auf dem letzten Platz treffen am Wochenende zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander.

Die Oberösterreicher haben turbulente Zeiten hinter sich. Nach sieben Begegnungen, sechs Niederlagen, einem Unentschieden und damit nur einem Punkt auf der Habenseite, bilden die Linzer das Schlusslicht in der Tabelle. Der Verein sah sich gezwungen, die Zusammenarbeit mit dem Cheftrainer Slavko Krnjajac frühzeitig zu beenden, wodurch HC LINZ AG Legende Klemens Kainmüller als Interimscoach kurzerhand die Führung des Teams übernommen hat. Mit Kainmüller im Chefsessel sind die Linzer vergangenes Wochenende im Geisterspiel gegen den ERBER UHK Krems angetreten. Trotz einer Leistungssteigerung warten die Oberösterreicher aber weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg in der laufenden spusu LIGA Saison. Anfang dieser Woche konnte mit dem 49-jährigen Slowenen Milan Vunjak die Position des Chefcoaches neu nachbesetzt werden. Vunjak war unter anderem Trainer bei HC Bruck und der HSG Remus Bärnbach/Köflach. Nun soll er die Stahlstädter aus dem Tief holen.

Aber auch der ALPLA HC Hard hat wahrlich keinen Traumstart in die Saison erwischt und spielt noch nicht auf dem gewünschten Niveau. „Trotz dem Sieg gegen Bärnbach dürfen wir jetzt nicht nachlassen und müssen uns weiter verbessern. In den Trainings achten wir vor allem auf die Taktik im Angriff und in der Abwehr“, gibt Rechtsaußen Paul Schwärzler einen ersten Einblick in die laufende Vorbereitung.

Im Duell gegen die Linzer kommt es erstmals zum Aufeinandertreffen mit dem ALPLA HC Hard Abgang Max Hermann, der nach zwei Saisonen im Dress der Roten Teufel wieder nach Linz zurückkehrte. Ob Hermann auf der Platte zu sehen ist, ist aber fraglich, musste der Routinier in der letzten Woche gegen den ERBER UHK Krems verletzungsbedingt pausieren. „Linz ist zu Hause eine starke Mannschaft und wir haben uns dort in den letzten Jahren immer schwergetan. Vor allem in dieser Saison sind sie nicht zu unterschätzen. Trotz nur einem Punkt sind sie sehr stark. Sie haben zu Hause -1 gegen die Fivers gespielt und gegen Tirol nur knapp verloren. In der Südstadt konnten sie einen Punkt holen. Unser Ziel für Samstag ist klar: wieder zwei Punkte holen!“, findet Schwärzler klare Worte.

Rückraumlinks-Spieler Ivan Horvat, mit bislang 44 Treffern der Top-Scorer des ALPLA HC Hard, ergänzt: „Jedes Auswärtsspiel ist schwierig und wir erwarten nicht, dass es einfach wird. Linz wird bis zum Ende kämpfen und wir müssen mit einer starken Abwehr und diszipliniertem Angriff spielen. Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns. Wir müssen mit Emotionen spielen und bis zur letzten Sekunde, wie in Bärnbach, kämpfen. Wenn uns das gelingt, werden wir das Spiel gewinnen können.“

8. Runde spusu LIGA 2020/21

HC LINZ AG vs. ALPLA HC Hard