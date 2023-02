HC Hard hofft im 100. EC-Spiel in Dänemark auf Punkte

Die Roten Teufel vom Bodensee treffen in Runde 8 der EHF European League Gruppenphase auswärts auf Skjern Handbold.

Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr in der Skjern Bank Arena. Für die Jungs des ALPLA HC Hard bedeutet die Partie gegen Gastgeber Dänemark ein Jubiläum, es ist ihr 100. Europacup Spiel.

Nach dem Spiel ist vor dem nächsten, das straffe Programm mit dem dichten Zeitplan geht für die Roten Teufel weiter. Fünf Partien – drei Spiele in der EHF European League Gruppenphase und zwei Spiele in der HLA MEISTERLIGA – sind in den nächsten 16 Tagen zu absolvieren.

Nur eine Woche nach dem Heimspiel gegen Sporting CP, Portugal und vier Tage nach dem 16. Spieltag im Grunddurchgang der HLA MEISTERLIGA auswärts gegen die BT Füchse Auto Pichler machen sich die Roten Teufel vom Bodensee auf den Weg nach Dänemark, wo die Harder Jungs gegen Gastgeber Skjern Handbold ihr 100. Europacup Spiel bestreiten.

Nachdem die Portugiesen den Harder Jungs letzten Dienstag die 6. Niederlage im 7. Spiel zugefügt haben, besteht für die Harder noch dreimal die Chance auf einen weiteren Punktgewinn in der EHF European League Gruppenphase. An der Tabellensituation des ALPLA HC Hard hat sich auch nach der 7. Runde nichts verändert. Die Roten Teufel belegen mit ihrem bislang einzigen erzielten Punkt aus dem umkämpften Unentschieden gegen Balatonfüredi KSE (Ungarn) zu Hause in der Sporthalle am See den letzten Platz.

Hards nächster Gegner Skjern Handbold nimmt aus sieben Runden sechs Punkte mit, was den 4. Tabellenplatz bedeutet. In drei Begegnungen konnten die Dänen als Sieger von der Platte gehen. Neben einem Heimerfolg gegen Fraikin BM. Granollers (Spanien) und einem Auswärtssieg gegen Balatonfüredi KSE (Ungarn), konnte sich Skjern Handbold auch im Hinspiel in der Harder Teufelsarena gegen Kapitän Dominik Schmid & Co mit 32:27 erfolgreich durchsetzen. Nichts zu holen hingegen gab es gegen die Teams Sporting CP (Portugal) und RK Nexe (Kroatien). Die Dänen unterlagen beiden Mannschaften sowohl im Hinspiel als auch im Rückspiel.

Hannes Jón Jónsson, Cheftrainer ALPLA HC Hard

„Wir befinden uns momentan in einer Phase, wo wir uns finden müssen. Wir sind unsicher in unserer Abwehr und wir vergeben zu viele 100% Chancen. Wir haben gegen WESTWIEN und Bruck sehr knapp verloren und das hinterlässt sicher Spuren. Wir müssen uns gemeinsam aus dieser Situation herausarbeiten und eng zusammenstehen. In Skjern können wir einen positiven Schritt in Hinblick auf unsere Vorbereitung auf die Playoffs machen.“

Luca Raschle, Co-Kapitän und Links Außen ALPLA HC Hard

„Die Rollen für das nächste Spiel sind klar verteilt und wir fahren als Außenseiter nach Skjern. Wir werden versuchen, unsere Abstimmung besser zu finden und einiges zu lernen, um wieder einen Schritt nach vorne zu machen und uns für die Meisterschaft weiterzuentwickeln. Mit unseren Ausfällen sind wir sicher nicht so stark wie im Hinspiel. Aber wir werden, wie in jedem Spiel, alles geben und die Kräfte etwas verteilen, da es für uns in der Liga am Freitag schon wieder weitergeht.“

EHF European League Men, Gruppenphase |

Runde 8

Skjern Handbold (DEN) vs. ALPLA HC Hard

Dienstag, 14. Februar 2023, 20.45 Uhr |