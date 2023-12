HC Hard hofft auf Heimsieg gegen Graz

Zum Auftakt der Rückrunde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs bestreiten die Roten Teufel des ALPLA HC Hard am 12. Spieltag das Duell gegen die HSG Graz am Donnerstag, den 7. Dezember 2023. Spielbeginn in der Sporthalle am See ist um 19.30 Uhr.

Nach einer Bilanz von sieben Siegen, zwei Unentschieden und ebenso vielen Niederlagen starten die Roten Teufel mit 16 Punkten und auf dem 3. Tabellenrang in die Rückrunde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs. Die Gäste aus der Steiermark erspielten sich durch drei volle Erfolge gegen die HSG Bärnbach/Köflach, UHK Krems und UHC Hollabrunn – sechs Punkte aus elf Spielen und liegen derzeit in der Tabelle auf Platz 9.

Gleich drei ehemalige Hard-Akteure – Linus Weber, Lukas Schweighofer und Srdjan Predragovic – kehren zum ersten Mal seit ihrem Wechsel zur Graz in ihre alte Heimat und in die Teufelsarena zurück.

Volles Programm herrscht am Donnerstag, den 7. Dezember und das vor, während und nach der Partie gegen Graz. Los geht’s mit der ALPLA HC Hard Vereinsweihnachtsfeier um 16.45 Uhr auf dem Vorplatz der Sporthalle am See. In der Halbzeitpause verwandelt sich das Spielfeld zur Showbühne – wir dürfen uns auf die Auftritte einzelner Show-Gruppen (Kids & Teens) freuen. Nach Spielende gibt es Livemusik vom Feinsten und beste Unterhaltung mit der Band „All Right Guys“ in der Weinbar!