HC Hard hofft auf ersten Heimsieg im Europacup

Die Jönsson-Truppe trifft auf Lissabon.

Am Dienstag, den 7. Februar 2023 startet das neue Jahr auch in der EHF European League Gruppenphase für die Roten Teufel. Der ALPLA HC Hard trifft morgen Abend um 20.45 Uhr zu Hause in der Teufelsarena auf die Mannschaft von Sporting CP Lissabon. Gegen die Portugiesen bestritten die Roten Teufel auch ihr Auftaktspiel in der Gruppenphase 2022/23, wo sich die Harder Männer auswärts denkbar knapp mit 30:31 geschlagen geben musste.

Nach dem ÖHB Cup Achtelfinale Heimspiel gegen Vöslau (30:26 Heimsieg) zum Auftakt in die Frühjahrssaison am letzten Jänner Wochenende und der 15. Runde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs auswärts gegen die Glorreichen Sieben der SG INSIGNIS Handball WESTWIEN (31:32 Auswärtsniederlage) vergangenen Freitagabend, kehren die Roten Teufel auch auf das internationale Parkett zurück.

Im neuen Jahr warten nun noch vier Begegnungen in der Gruppenphase und die Möglichkeit, weitere wertvollen Erfahrungen zu sammeln und vielleicht auch den ein oder anderen Punkt mitzunehmen. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es bereits morgen Abend im Heimspiel gegen die portugiesische Mannschaft Sporting CP. Die Portugiesen liegen nach sechs Runden mit acht Punkten – vier Siege und zwei Niederlagen – aktuell auf dem dritten Tabellenrang, punktegleich hinter Fraikin BM. Granollers, Spanien. Die Roten Teufel befinden sich mit einem Punkt aus dem Unentschieden gegen Balatonfüredi KSE (Ungarn) auf dem letzten Tabellenplatz. Das direkte Duell gegen Sporting CP im Hinspiel haben die Männer des ALPLA HC Hard nach einer starken Leistung und einem kämpferischen Einsatz am Ende mit 30:31 nur ganz knapp verloren. Nachdem die Harder mit der 26:27 Auswärtsniederlage in Ungarn in Runde 6 den nächsten Punktgewinn auch nur um Haaresbreite verpasst haben, ist die Motivation auf etwas Zählbares besonders hoch.

Sehr erfreulich ist die Rückkehr von Karolis Antanavičius in diesen internationalen Bewerb, der aufgrund seiner im Heimspiel gegen HC Butel Skopje erlittenen Verletzung seit dem 27. September 2022 ausgefallen war. Bereits im ÖHB Cup Achtelfinale Ende Jänner feierte Karolis vor Heimpublikum sein Comeback und auch im letzten HLA MEISTERLIGA Spiel gegen die SG Handball WESTWIEN stand er auf der Platte – mit jeweils drei Toren hat er sich in beide Spielen in die Torschützenliste eingetragen. Morgen Abend leider weiterhin fehlen werden Rückraum-Schütze Ivan Horvat, Kreisläufer Lukas Schweighofer und Links Außen Manuel Maier.

Hannes Jón Jónsson, Cheftrainer ALPLA HC Hard

„Mit Sporting bekommen wir es mit einem richtig guten Gegner zu tun und eine sehr interessante Mannschaft ist bei uns zu Besuch. Mit den beiden Costa Brüdern auf den beiden Halb-Positionen haben sie vielleicht sogar auch zwei von Europas größten Handballtalenten in ihren Reihen. Im Hinspiel haben wir wirklich gut gespielt und hätten auch etwas Zählbares mitnehmen können. Für uns ist momentan wichtig, dass wir auf uns selbst schauen und arbeiten und mit Blick auf die kommenden Wochen müssen wir die Kräfte gut einteilen. Die Ausfälle von Ivan Horvat, Lukas Schweighofer und Manuel Maier tuen momentan natürlich weh, aber langfristig kann uns das besser und breiter machen. Ich empfehle jedem, der sich für Handball interessiert, in die Sporthall am See zu kommen und dabei sei zu sein, so ein Gegner wie Sporting ist in Österreichischen Hallen nicht oft zu erleben.“

Nikola Stevanovic, Rückraum Rechts ALPLA HC Hard

„Mit dem Spiel gegen Sporting CP bestreiten wir unser erstes EHF European League Gruppenphase-Spiel im neuen Jahr und kehren auf das internationale Parkett zurück. Wir freuen uns, wieder gegen einen Top-Gegner spielen zu dürfen und wollen die Chancen nutzen, weiter an unserem Spiel zu arbeiten und es zu verbessen. Wir wollen jede Möglichkeit nutzen, wieder in einen guten Spielrhythmus zu kommen. Dass wir zu Hause vor unseren eigenen Fans spielen und im Wissen, dass wir im Auswärtsspiel in Runde 1 gut mithalten konnten und es am Ende nur ganz knapp nicht mit einem Punktgewinn geklappt hat, motiviert uns umso mehr. Wir freuen uns auf das Spiel und werden vor unseren Fans Vollgas geben und hoffentlich eine gute Partie abliefern!“

EHF European League Men, Gruppenphase |

Runde 7

ALPLA HC Hard vs. Sporting CP (POR)

Dienstag, 7. Februar 2023, 20.45 Uhr |