HC Hard hat gegen Vöslau ein Abschlusssieg im Visier

Die Jönsson-Mannschaft ist gegen den Mittelständler Favorit.

Zum Abschluss des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs empfangen die Roten Teufel in der 22. und letzten Runde am Freitag, den 14. April 2023 um 19 Uhr Vöslau in der Sporthalle am See. Mit dem 36:32 (20:18) Auswärtserfolg im Hinspiel und dem 30:26 (18:12) Heimsieg im ÖHB Cup Achtelfinale konnten die Männer aus dem Ländle beide bisherigen Saisonduelle für sich entscheiden.

Am letzten Spieltag des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs treffen am Freitagabend die Roten Teufel und die JAGS Vöslau in der Harder Teufelsarena aufeinander und matchen sich um die letzten zwei Punkte des Grunddurchgangs. Mit einer Bilanz von vier Siegen, drei Unentschieden und vierzehn Niederlagen liegen die Jungs von Vöslau vor der Abschlussrunde mit 11 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz. Mit dem Schwung aus dem 33:28 (14:13) Heimerfolg gegen die Adler von Schwaz Handball Tirol am vergangenen Spieltag sind die JAGS ohne Frage gewillt, Saisonsieg Nummer 5 einzufahren.

Auch wenn Gastgeber Hard bereits vor dem letzten Spieltag im Grunddurchgang nicht mehr vom vierten Tabellenplatz verdrängt werden kann, setzen die Roten Teufel vor Heimkulisse alles daran, die zwei Punkte zum Abschluss in Hard zu behalten. Nach der 23:24 Auswärtsniederlage gegen die FIVERS und dem 23:23 Unentschieden in einem umkämpften Ländle-Derby gegen Rekordmeister Bregenz Handball wollen die Harder Männer unbedingt zurück auf die Siegesstraße kehren, den Grunddurchgang mit einem Erfolgserlebnis abschließen und somit ordentlich Selbstvertrauen und Schwung für die in der kommenden Woche stattfindenden ÖHB CUP FINALS 2023 in der BSFZ Südstadt und die folgende PlayOff-Phase zu tanken.

Zwei Begegnungen der beiden Teams HARD vs. VÖSLAU hat es in der laufenden Saison bereits gegeben. Im Hinspiel feierten die Roten Teufel einen 36:32 (20:18) Auswärtserfolg. Das zweite Aufeinandertreffen erfolgte im Rahmen des ÖHB Cup Achtelfinales, das Ende Jänner in der Sporthalle am See ausgetragen wurde. Die Roten Teufel setzten sich mit 30:26 (18:12) durch und fixierten damit den Viertelfinaleinzug. Für die JAGS bedeutete die Auswärtsniederlage gleichzeitig Endstation im Cup. Im dritten Saisonduell wollen die Roten Teufel ihre Erfolgsserie gegen die JAGS vor Heimpublikum fortführen.

Manuel Maier, Linksaußen ALPLA HC Hard

„Am Freitag steht unser letztes Spiel im Grunddurchgang auf dem Programm, es geht zu Hause gegen JAGS Vöslau. Für uns ist es ganz klar ein „Muss“, das letzte Spiel zu gewinnen, um zum Abschluss des Grunddurchgangs ein gutes Gefühl mitzunehmen und mit neuem Schwung in das nächste Woche anstehende Cup Final4 und die Endphase der Meisterschaft zu gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir unsere Ziele noch erreichen können. Es gilt, am Freitagabend damit anzufangen und zu zeigen, was wir können und dass wir für die Finalspiele bereit sind!“

