HC Hard hat gegen Krems den fünften Sieg in Folge im Visier

Zudem wollen sich die Harder Handballer für die Niederlage im Hinspiel revanchieren.

Der Liveticker mit Fotos, Daten vom Spiel HC Hard vs UHK Krems

In der 12. Runde der spusu LIGA empfängt der ALPLA HC Hard am Samstag, den 28. November 2020 den ERBER UHK Krems. Anwurf ist um 20.20 Uhr. Die aktuelle Situation lässt leider weiterhin keine Zuschauer in der Sporthalle am See zu.

Am letzten Spieltag gab es für den ALPLA HC Hard eine Corona-bedingte Zwangspause. Die Begegnung mit dem SC kelag Ferlach in der 11. Runde musste aufgrund von mehreren positiven Coronafällen bei den Kärntnern verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Das Coronavirus gibt leider auch am 12. Spieltag in der spusu LIGA weiter den Takt vor, sodass vier von fünf Partien verschoben werden müssen. Einzig das Duell zwischen dem drittplatzierten ALPLA HC Hard und dem Tabellenvierten UHK Krems kann wie geplant stattfinden. Nach einem spielfreien Wochenende geht es für die Roten Teufel am Samstagabend zurück auf die Platte, wenn der UHK Krems in der Sporthalle am See gastiert. Das Duell in der Hinrunde endete mit einer 22:26 Niederlage für den Alpla HC Hard. Dafür wollen sich die Harder in der Heimhalle revanchieren und die Punkte dieses Mal auf ihrem Konto verbuchen.

Die Jungs von Trainer Mario Bjelis konnten die letzten vier Spiele in Folge gewinnen. Zuletzt bezwang man die SG Handball WESTWIEN mit 27:19 zu Hause. Die Kremser feierten Ende Oktober einen fulminanten Sieg gegen die HSG Holding Graz (38:23), ehe man sich dem Tabellenführer Schwaz Handball Tirol auswärts mit 27:30 geschlagen geben und die Partie am 11. Spieltag gegen die HSG Remus Bärnbach/Köflach aufgrund positiver Coronafälle bei den Steirern verschoben werden musste. Beide Teams sind auf Punktejagd und es darf ein spannendes Spiel erwartet werden.

Thomas Huemer, sportlicher Leiter des ALPLA HC Hard

„Es ist sehr erfreulich, dass wir am Wochenende seit langem wieder vollzählig auftreten können und alle Jungs mit an Bord haben. Die Mannschaft ist in sehr guter Verfassung und wir freuen uns auf das Spiel gegen Krems, die einzige Partie an diesem Wochenende.“

Luca Raschle, linker Flügel des ALPLA HC Hard

„Wir erwarten ein schweres Spiel am Samstag. Auswärts in Krems haben wir leider mit -4 Treffern verloren. Sie haben eine gute Deckung und laufen sehr schnell nach vorne. Darauf müssen wir uns einstellen und gleichzeitig auch unser schnelles Spiel nach vorne forcieren. Wir hoffen auf die nächsten zwei Punkte zu Hause.“

ALPLA HC Hard vs. UHK Krems