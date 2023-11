HC Hard gastiert im Handballkracher bei den Fivers

Im Abschlussspiel der 10. Runde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs und dem letzten Auswärtsspiel der Hinrunde treffen die Roten Teufel am Samstag, den 25. November 2023 um 20.20 Uhr auswärts auf den HC FIVERS WAT Margareten.

Ein Handballkracher ist vorprogrammiert, wenn die Harder und die FIVERS am Samstagabend aufeinandertreffen. Die Roten Teufel des ALPLA HC Hard starten mit 14 Punkten am Konto von Tabellenplatz 3 in die 10. Runde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs. Vier Punkte fehlen auf Tabellenführer BT Füchse, der sein Spiel der 10. Runde gegen den HC Linz allerdings bereits gespielt hat. Mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellendritten Hard nehmen die FIVERS mit elf Punkten aktuell den 5. Tabellenplatz ein.