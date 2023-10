HC Hard erledigt Pflichtaufgabe in Cuprunde 1

Die Roten Teufel deklassieren Landesligist Absam mit 45:17, bester Torschütze war Youngster Robin Lürzer.

Der ALPLA HC Hard war am Freitag Abend im Rahmen der 1. Runde des ÖHB Cups zu Gast beim UHC Absam. Erwartungsgemäß war der Club aus der Tiroler Landesliga kein Stolperstein für den Titelverteidiger.

Bereits zur Pause führten die Roten Teufel mit 19:8, die Partie war also schon sehr früh entschieden. Die besten Torschützen in den ersten 30 Minuten waren neben Routinier und Kapitän Dominik Schmid zwei Youngster. Robin und Timon Lürzer waren in Halbzeit eins ebenfalls jeweils vier Mal erfolgreich.