HC Hard dreht Spitzenspiel in der Schlussphase

Spannende Partie in der Hollgasse endet nach Aufholjagd mit 27:25-Erfolg für die Roten Teufel.

Die Partie wogte hin und her, ohne dass die Harder in Halbzeit eins einmal in Führung gehen konnten. Mit dem knappen Spielstand von 14:13 für die Hausherren wurden schließlich die Seiten gewechselt.