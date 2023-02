HC Hard darf sich keinen Umfaller mehr leisten

Schweres Auswärtsspiel der Jönsson-Truppe in Trofaiach.

Nach dem Auswärtsspiel gegen die SG Handball WESTWIEN am 15. Spieltag der HLA MEISTERLIGA sind die Roten Teufel in dieser Woche erneut auswärts gefordert. Für die Harder Jungs geht es morgen ab in die Sporthalle Trofaiach zu den BT Füchsen Auto Pichler. Wie bereits in der letzten Woche, bestreiten Kapitän Dominik Schmid & Co auch das Eröffnungsduell in dieser Runde.