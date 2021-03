HC Gröden schickt die VEU Feldkirch in den Urlaub

Nach der Niederlage im Hinspiel unterlag die Lampert-Truppe in Italien mit demselben Ergebnis und beendet die Saison

AHL, Pre Play-off, Rückspiel: HC Gröden - VEU Feldkirch 5:2 (1:0, 2:1, 2:1); Torfolge: 9:14 1:0 Mc Gowan, 33:03 1:1 (PP) Steven Birnstill, 34:36 2:1 D. Glück, 38:48 3:1 (PP) M. Wilkins, 40:27 3:2 Niklas Gehringer, 54:33 4:2 (SH) S. Pitschieler, 57:09 5:2 (SH) J. Niemela; Hinspiel: 5:2 für Gröden; Gröden mit einem Gesamtscore von 10:4 im AHL Viertelfinale

Mit der 2:5 Niederlage in Gröden scheidet die VEU im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale aus.

Die Feldkircher zeigten eine starke Partie, blieben aber im Abschluss glücklos. Die Südtiroler, wie schon in Feldkirch effizienter, legten in der 10 Spielminute durch Goalgetter McGowan zum 1:0 vor und waren schon davor die aktivere Mannschaft. Zu Beginn hatte die VEU ein Überzahlspiel der Hausherren unbeschadet überstanden. Es gab nach dem Treffer der Furies in weiterer Folge Chancen auf beiden Seiten, die beiden Klassetorhüter Caffi und Smith hielten ihren Kasten aber bis zur Drittelsirene dicht.

Im zweiten Abschnitt kam die VEU etwas besser aus der Kabine und konnte den Druck auf die Defensive der Italiener erhöhen. Daraus resultierte auch ein Powerplay für die Montfortstädter das allerdings ungenützt blieb. Kurz danach mussten die Lampert Cracks selbst in Unterzahl antreten und die Grödner konnten so die Drangphase der VEU beenden. Auch diese Brenzlige Situation überstanden die Feldkircher unbeschadet. Kurz nach Spielmitte durfte dann Headcoach Michael Lampert sein Spezialteam zum zweiten Mal aufs Eis schicken und diesmal waren die Montfortstädter erfolgreich. Steven Birnstill verwandelte ein scharfes Zuspiel von Kevin Puschnik aus spitzem Winkel zum 1:1 Ausgleich. Doch die Freude währte nicht lange, denn postwendend stellten die Südtiroler durch Diego Glück auf 2:1 aus Sicht der Hausherren, Sekunden davor hatte Dylan Stanley die Führung auf der Schaufel und die Hände bereits zum jubeln in der Höhe, als ein Grödenverteidiger die Scheibe von der Torlinie kratzte. Knapp vor Drittelende fing man sich in Unterzahl den dritten Gegentreffer ein. Wilkins konnte sich ungestraft im Slot breit machen und versenkte die Scheibe im VEU Kasten. Alex Caffi war ohne Chance gegen den amerikanischen Legionär der Furies.