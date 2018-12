HC Feldkirch und Bettringen teilten sich die Punkte

Feldkirchs Handball Landesligamannschaft und die SG Bettringen teilen sich nach einem kampfbetonten und spannenden Spiel die Punkte.

Die Blau-Weißen gingen gleich zu Beginn mit einem Doppelpack von Top-Shooter Lars Springhetti in Führung. Bettringen konnte durch zwei schnelle Kontertore auf 2:2 ausgleichen. Während des gesamten Spiels sah das Feldkircher Publikum eine motivierte und konzentrierte BW-Mannschaft, die vor allem durch eine kompakte Abwehr immer wieder mit ein, zwei Toren in Front war. Im Angriff zeigte vor allem Simon Dolovic eine Glanzleistung, der sich mit sieben Mal in die Torschützenliste eintragen konnte. Aber auch Lars Springhetti setzte vor allem in Halbzeit 1 immer wieder den Ball in den gegnerischen Kasten. Kurz vor der Pause gelang den Feldkirchern eine 4-Tore-Führung (13:9), die jedoch durch SG-Spielmacher Simon Rott bis zur Halbzeit auf 2-Tore minimiert wurde. Beim Stand von 14:12 ging es in die Kabine.