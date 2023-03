HC BW Feldkirch beendet Erfolgsserie von MGA Fivers

Montfortstädterinnen siegen im Heimspiel.

Nach acht Spielen ohne Niederlage unterlagen die Wienerinnen in Feldkirch mit 21:23.

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich in der 17. Runde des Grunddurchgangs der WHA MEISTERLIGA der sechstplatzierte HC Sparkasse BW Feldkirch und die MGA Fivers . Die Führung wechselte mehrfach, keine Mannschaft konnte sich vorerst mit mehr als zwei Toren absetzten. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel (10:10) lagen die Wienerinnen erstmals mit drei Treffern vorne. Feldkirch antworte mit einem fulminanten 6:0-Lauf und feierte einen 23:21-Heimsieg. Die Topwerferinnen waren Julia Bohle (6 Tore) bzw. Rita Wernert, die zehn Mal einnetzte. Durch die Auswärtsniederlage rutschen die MGA Fivers, die zuvor acht Partien hintereinander ungeschlagen waren, auf den dritten Platz zurück.

„Es war eine starke Teamleistung in der Abwehr und im Angriff. Immer wieder sind uns schnelle Kontertore gelungen. Im Angriff haben wir mit Köpfchen gespielt. Die Mannschaft hat gezeigt, was in ihr steckt“, freute sich Feldkirch-Torfrau Katja Rauter über den Heimerfolg.