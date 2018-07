Haustechniker, Feuerwehrmann und Bienenexperte...

Markus Spiegel (43) im Porträt. Die Leidenschaft für Bienen lag schon immer in der Familie: Sein Opa war Landwirt, Bommologe und Imker.

Seither ist Spiegel Mitglied beim Bienenzuchtverein Götzis und Mäder und seit der letzten Jahreshauptversammlung im März 2018 ehrenamtlich als Bienen-Zeugwart im Verein tätig. Bei den fast wöchentlichen Treffen im Verein konnte viel Knowhow über die Bienen erlernt und auch viel Wissenswertes zum Thema Imkern in der Praxis durch die „Altimker“ erfahren werden. Ab Herbst 2017 besuchte Spiegel den Imkergrundkurs beim Vorarlberger Imkerverband in Hohenems, bei dem die Grundlagen zur Imkerei aufgefrischt und gefestigt wurden.

So lernte der „Jungimker“ Wissenswertes in den Theorieeinheiten, über die Anatomie und das Leben der Bienen, rechtliche Grundlagen zum Halten von Bienen, deren Behausungen (Beuten), zur Bienengesundheit, Krankheiten und Schädlinge und über Bienenprodukte.

Bei den praktischen Einheiten wurde das Auswintern eines Bienenvolkes und die Arbeiten im Frühjahr, die Ablegerbildung zur Vermehrung des Bienenvolkes, das Züchten von Königinnen, sowie das Wandern mit Bienen zur Honiggewinnung und die Honigernte mit anschließender Vorbereitung der Volkes für den Winter inklusive erforderlicher „Varroa-Behandlung“. Heute könnte unsere Honigbiene ohne die Varroabehandlung und Betreuung durch die Imker maximal ein bis maximal zwei Jahre überleben. „Ursprünglich wurden Bienen hauptsächlich von Lehrern, Pfarrern, sowie in Klöstern von Äbten und Nonnen gezüchtet. Zum einen wurden die Bienenprodukte wie Honig, Wachs und das Propolis als natürliches Heilmittel zur Herstellung von Salben und Pflegeprodukten verwendet – zum anderen wurde das Bienenwachs für die Kerzen im Kloster und Kirchen verwendet,“ berichtet der Hobbyimker.

„Beim Aufenthalt im Garten bei den Bienen kann ich am besten abschalten und die Freizeit in der Natur verbringen. Ich bin immer wieder neu begeistert, wie sich dieser „Superorganismus Biene“ entwickelt und bei Bedarf ein neues Bienenvolk bilden kann. Die Bienenkönigin ist verantwortlich für den Nachwuchs und den Zusammenhalt eines Volkes durch Verteilen ihres Pheromon-Duftstoffes – aber die unzähligen Arbeiterinnen und auch Drohnen machen den ganzen Bienenstaat aus und entscheiden, was weiterhin passiert, “ führt der leidenschaftliche Imker und Feuerwehrmann weiter aus.