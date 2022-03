Haussammlung für Franziskanerkloster

Die Franziskaner bitten bei ihrer jährlichen Haussammlung um wohlwollende Unterstützung durch die Bevölkerung zum Erhalt des über 370-Jahre alten Klosters. d

Damit dieses Kloster und wertvolle Kulturgut der Stadt erhalten und die notwendigen Sanierungen möglich sind, sind die Patres vor allem auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Für die größeren oder kleineren Spenden bei der Haussammlung allen jetzt schon ein herzliches Vergelt’s Gott. Die Zahlscheine werden im Seelsorgeraum Bludenz per Postwurfsendung an die Haushalte gesandt und in den Pfarren der Region in den Kirchen aufgelegt. Wenn Sie Mitglied des „Freundeskreises Franziskanerkloster Bludenz“ mit einem Mitgliedsbeitrag von 25,00 € im Jahr werden wollen, helfen Sie zu einer besseren Finanzplanung für den Erhalt des Klosters. Beiträge und Spenden sind erbeten auf das Konto bei der Sparkasse Bludenz: Franziskanerkloster Bludenz, IBAN: AT11 2060 7000 0004 0360.