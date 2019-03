Hauskrankenpflege - ein wesentlicher Bestandteil des Betreuungsnetzes in der Gemeinde

Götzis In angenehmer Atmosphäre fand die diesjährige Generalversammlung der Hauskrankenpflege im Foyer der Kulturbühne AmBach statt.

Der Obmann Dr. Wilfried Müller konnte neben den zahlreich erschienenen Vereinsmitgliedern und Ehrenmitgliedern den Obmann des Sozialausschusses der Gemeinde Götzis, Mag. Erich Gruber in Vertretung des Herrn Bürgermeisters, den Obmann des Landesverbandes der HKP Herbert Schwendinger, Vertreter zahlreicher sozialer Einrichtungen von Götzis, sowie Vertreter der umliegenden Krankenpflegevereine begrüßen.

In einer Gedenkminute wurde der im Jahre 2018 verstorbenen 54 Vereinsmitglieder gedacht. Die Pflegeleiterin DGKS Juliane Moser berichtete, dass 260 Götznerinnen und Götzner die ambulante Betreuung in Anspruch nahmen. Das Leistungsspektrum umfasste einen weiten Bereich von Beratungsstunden, Hausbesuchen, ganzheitliche Körperpflege, Wundversorgungen bis hin zu Betreuung und Begleitung Schwerkranker und Sterbenden. Vom MOHI Götzis wurden unter der organisatorischen Leitung von DGKS Margret Pacher 105 Personen in 11280 Einsatzstunden betreut. Die Leiterin der Ambulanten Gerontopsychiatrischen Pflege Frau DGKS Sabine Meyer betreute und begleitete 32 Klienten aus der Region Götzis, Koblach und Mäder.