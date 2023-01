Haushaltsroboter-Händler meldet neuerlich Insolvenz an

Das Sanierungsverfahren des Vorarlberger Haushalts- und Serviceroboterhändlers myRobotcenter GmbH ist gescheitert.

Am Donnerstag wurde laut Angaben von Kreditschutzverbänden am Landesgericht Feldkirch neuerlich Insolvenz angemeldet. Die Höhe der Verbindlichkeiten belaufe sich demnach auf rund 11,6 Mio. Euro. Das Unternehmen, das sich seit Mai in einem Sanierungsverfahren befand, konnte die zum Jahresende fällige erste Teilquote nicht aufbringen.

Über die myRobotcenter GmbH war am 18. Mai 2022 ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Ende Juli nahmen die Gläubiger den angebotenen Sanierungsplan an, in vier Teilquoten sollten 30 Prozent der Forderungen bezahlt werden. Die Zahl der Mitarbeitenden wurde in der Folge auf acht halbiert, zudem wurden die beiden Filialen geschlossen und der Fuhrpark verkleinert. Man setzte auf den Onlineshop.