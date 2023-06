„Haus Pfänder NEU“ im Gebäudekomplex Jesuheim nimmt Gestalt an

Lochau. Der Neubau „Haus Pfänder“ auf der Südseite des Gebäudekomplexes Pflegeheim Jesuheim in Oberlochau mit 72 Zimmern nimmt Gestalt an. Die 36 Fertigzimmer-Holzmodule des Ersatzbaus wurden in Form des 2. und 3. Stocks auf das neue Gebäude aufgesetzt.

Mitte Mai sind die 36 Bewohnerinnen und Bewohner aus ihrem beinahe zweijährigen Ersatzquartier in den „Neubau Haus Pfänder“ eingezogen, in die bereits fertig eingerichteten Räumlichkeiten im Erdgeschoß bzw. im ersten Stock mit den Stationen Pfänder EG und Pfänder 1. Damals konnte der große Umzug unter der Regie von Haustechniker Michael Leißing, Hausdesigner Werner Karg und Küchenchef Edwin Jürgens bestens über die Bühne gebracht werden. Jetzt folgte den Bewohnern der gesamte Ersatzbau mit den 36 Fertigzimmer-Holzmodulen samt den Räumlichkeiten der beiden Pflegestützpunkte mit Aufenthaltsbereich, Kleinküche und Sanitäranlagen.

Ersatzbau komplettiert das neue Haus Pfänder

Mit schwerem Gerät mit Kran, Lkw oder Tieflader wurden die einzelnen Holzmodule des Ersatzbaus abgetragen und auf die Rückseite des Neubaus „Haus Pfänder“ transportiert. Dort wurden sie im sogenannten „Baukastensystem“ auf das bereits bestehende und bereits bezogene Erdgeschoß bzw. den ersten Stock aufgesetzt. Die Arbeiten verliefen problemlos, sodass die 36 Hausbewohner in den unteren Geschoßen kaum gestört wurden.

Mit dem zweiten und dritten Stock ist das neue „Haus Pfänder“ soweit fertiggestellt, dass hier im Herbst nach den entsprechenden Adaptierungen weitere 36 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem sogenannten „Altbau“ des Pflegeheimes einziehen können. So finden dann insgesamt 72 Bewohner im neuen Haus ein neues Zuhause. In der Folge kann in einer weiteren Bauetappe auch der „Altbau“ des Pflegeheimes Jesuheim saniert werden.

Weitere Baumaßnahmen

Auch der ehemalige alte „Mitteltrakt“ präsentiert sich nach Abriss und erfolgreich abgeschlossenem Umbau heute mit einem neuen Haupteingang samt Empfang und Verwaltung, dem neuen Festsaal, dem Haus-Café als willkommener Treffpunkt, der modernst ausgestatteten Großküche des Jesuheims zur Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie dem neuen hellen und großzügig erweiterten Übergang in den Nordtrakt in einem neuen, attraktiven Kleid.

