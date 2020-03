Haus Nenzing setzt hohe Standards

Das „Haus Nenzing“ – die Senioren-Betreuungs g.GmbH – darf sich künftig E-Qualin-Qualitätshaus nennen.

Dieses Qualitätsmanagementsystem für Alten- und Pflegeheime wurde mit 27 Partnern in sieben EU-Länder als einheitliches System zur Selbstbewertung von Alten- und Pflegeheimen entwickelt und bietet in Österreich ein einheitliches Modell zur objektiven Bewertung von Senioren-Betreuungseinrichtungen. Der Auszeichnung des „Haus Nenzing“ ging ein einjähriger Prozess voran. „Mit diesem Zertifikat werden nur Häuser ausgezeichnet, die – über die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen hinaus – Anstrengungen zur Verbesserung der Lebensqualität in Alten- und Pflegeheimen gesetzt haben. Das Haus Nenzing unterzog sich einer genauen Bewertung hinsichtlich Strukturen, Prozesse und erbrachter Leistungen“, erklärt Leiter Dieter Visintainer. In insgesamt 42 Teamsitzungen mit 776 Arbeitsstunden wurden insgesamt 225 Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet, die wiederum in 53 konkrete Maßnahmen gebündelt wurden. Diese sollen nun bis Ende 2022 umgesetzt werden.