Haus Kaplan Bonetti: So ist Weihnachten in der Notschlafstelle

In den Vorarlberger Notschlafstellen finden wohnungslose Menschen Unterkunft. Auch an Weihnachten sind die Stellen beinahe voll ausgelastet. VOL.AT sprach mit Bohuslav Bereta dem Leiter der Kaplan-Bonetti-Wohnprojekte in Dornbirn.

“Wir sind grundsätzlich immer gut belegt”, erklärt Bohuslav Bereta, stellvertretender Geschäftsführer des Haus Kaplan Bonetti und Leiter der Wohnprojekte. Auch in der Weihnachtszeit sind rund 90 der 100 Betten belegt, wobei die Dauer des Aufenthalts je nach Situation der Personen unterschiedlich ist.