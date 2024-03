Haus in Vollbrand: Bewohner rettete sich mit Sprung aus dem Fenster vor den Flammen

Am Sonntag um 04.35 Uhr, sind bei der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen mehrere Meldungen von einem Brand in Diepoldsau eingegangen. Das Einfamilienhaus mit einer angebauten Scheune ist aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten.

Aus bislang noch unbekannten Gründen ist das Einfamilienhaus mit angebauter Scheune in Brand geraten. Der Brand breitete sich rasch zu einem Vollbrand der ganzen Liegenschaft aus, konnte von der Feuerwehr aber mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten dauern zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch an.

©Kapo St. Gallen

Haus unbewohnbar

Ein 35-jähriger Bewohner wurde beim Brand verletzt, als er sich mit einem Sprung aus dem Fenster vor den Flammen retten musste. Er wurde durch die Rettung ins Spital gebracht. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

©Kapo St. Gallen

Mehrere 100.000 Franken Schaden

Im Einsatz stehen und standen ein Großaufgebot der Feuerwehren Mittelrheintal und St. Margrethen, der Rettungsdienst sowie mehrere Patrouillen und Spezialisten der Kantonspolizei St. Gallen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen die Brandursachenermittlung aufgenommen. Der Sachschaden an der betroffenen Liegenschaft kann noch nicht genau beziffert werden, beträgt aber sicher mehrere 100.000 Franken.