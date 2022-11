"Haubensegen" für Lech Zürs

Der Gourmetführer "Gault&Millau 2023" hat wieder seine Hauben verteilt. Für das Arlberggebiet hat es wieder Auszeichnungen geregnet.

Der neue Gourmetführer von Gault Millau hat 68 Betriebe in Vorarlberg ausgezeichnet. Eine besondere Dichte an Hauben gibt es in Lech Zürs zu finden.