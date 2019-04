Hattrick zum Abschied von FFC Vorderland-Legionärin Palsdottir

Einen ungefährdeten 5:2-Heimsieg feierte FFC Vorderland gegen Union Kleinmünchen.

Ausgerechnet in ihrem Abschiedsspiel gelang Legionärin Andrea Mist Palsdottir ein lupenreiner Hattrick und avancierte zum Matchwinner. Die 20-jährige Isländische Nationalspielerin kehrt wie vereinbart in ihre Heimat zurück und steht Vorderland ab sofort nicht mehr zur Verfügung. „Das waren sehr wertvolle drei Punkte im Abstiegskampf. Die beste Teamleistung im Frühjahr wurde endlich auch mit Zählbarem gekrönt. Es hätte noch ein höherer Sieg werden können“, war Vorderland Coach Bernhard Summer hochzufrieden und voll des Lobes. Für Jasmine Kirchmann und Co. war es der erste Erfolg in der Rückrunde. Damit verbesserte sich Vorderland auf den siebten Tabellenplatz. Summer blickt um den Ligaerhalt schon voraus: „Trotz der Absenz von Palsdottir hat meine Mannschaft genügend Qualität um das Ziel Klassenerhalt zu schaffen“. Statt Palsdottir soll Jacqueline Vonbrül künftig im Mittelfeld für neue Impulse sorgen.