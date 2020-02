Mairitsch-Festspiele brachte VEU Feldkirch auf Siegerstraße

Drei Tore von VEU Feldkirch Stürmer Martin Mairitsch in elf Minuten sorgte für den 5:2-Heimerfolg gegen Zell am See

Wichtige drei Punkte im Kampf um einen Startplatz für das Viertelfinale in der Alps Hockey League hat die VEU Feldkirch eingefahren. Vor 1400 Fans siegten die Lampert-Cracks gegen Zell am See mit 5:2. Bis zur 35. Minute stand es 2:2-Remis, ehe der große Auftritt von Martin Mairitsch kam. Schon in den letzten Spielen war Martin Mairitsch mehrfacher Torschütze und Assistgeber. Diesmal bugsierte er die Hartgummischeibe dreimal ins gegnerische Tor: VEU Feldkirch - EK Zell am See 5:2; 4:35 1:0 Kevin Puschnik, 8:26 2:0 Niklas Gehringer, 21:26 2:1 Lanzinger, 25:11 2:2 Wilenius, 35:33 3:2 Martin Mairitsch, 43:41 4:2 Martin Mairitsch, 46:22 5:2 Martin Mairitsch