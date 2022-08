Hattrick für Maxi Taucher

Auch beim dritten Turnier der diesjährigen Wheelchair-Tennis-Tour-Austria sicherte sich Maximilian Taucher den Sieg.

Hohenems. Beim dritten Turnierstop der Wheelchair-Tennis-Tour-Austria in diesem Jahr ging es für den Hohenemser Maximilian Taucher am vergangenen Wochenende nach Villach. Und wie schon in den beiden WTTA-Turnier zuvor, wurde der Vorarlberger Youngster auch im Sportpark von Warmbad seiner Favoritenrolle gerecht.

Dritter Sieg im dritten WTTA-Turnier

Als Sieger der ersten beiden Wheelchair-Tennis-Tour-Austria-Turniere in diesem Jahr war Maximilian Taucher in Villach auf Nummer eins gesetzt und konnte sich über ein Freilos in der ersten Runde freuen. Auch im Viertelfinale hatte der junge Hohenemser keine Probleme und rollte mit einem klaren 6:0 und 6:1 gegen den Niederösterreicher Dennis Wliszczak als Sieger vom Platz. Im Halbfinale ging es weiter mit dem Duell gegen den Steirer Wolfdietrich Fritz. Mit schnellem Spiel konnte Taucher auch hier die entscheidenden Punkte gewinnen und sicherte sich am Ende einen 6:3 und 6:4-Erfolg. Im Finale wartete der 20-jährige Kärntner Martin Strassnig auf Maxi Taucher. „Mit einer klaren Strategie konnte ich meiner Favoritenrolle gerecht werden und so das Spiel für mich entscheiden“, freute sich Taucher über einen souveränen 6:0 und 6:2-Sieg und somit den dritten Sieg im dritten WTTA-Turnier.

Turniersieg auch im Doppelbewerb