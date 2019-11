Hatler Pfarrgemeinde feierte ihren Schutzpatron

Beim Patrozinium machte Bischof Benno Elbs den Abschluss seiner Visitationen.

Dornbirn. Alle fünf Jahre besucht der Bischof die Pfarrgemeinden seiner Diözese. Und was gibt es Schöneres als einer Pfarrgemeinde, die gerade das Patrozinium feiert, einen Visitationsbesuch abzustatten? Bischof Benno Elbs zelebrierte nicht nur die Vorabendmesse am Samstag, er nahm anschließend auch am geselligen Miteinander teil. Alljährlich feiern die Hatler ihren Schutzpatron, den heiligen Leopold, auch mit dem traditionellen Leopoldiabend. Schon bei der Begrüßung im Pfarrheim erwähnte Pfarrkoordinatorin Martina Lanser die Festkultur, die im Hatlerdorf fest verankert sei. Diese kam bereits bei der ersten Einlage auf der Bühne zum Vorschein. Drei Stewardessen aus der Pfarre mit Copilot Wolfgang wussten bei ihrem Flug über die Hatler Kirche einiges aufzudecken, so auch über den ersten Piloten der Kirche St. Leopold, Pfarrer Christian Stranz, der wieder einmal keine Zeit zum Fliegen hatte. Der Humor kam dann auch beim nächsten Auftritt, ebenfalls einstudiert von Cornelia und Johannes Berger, nicht zu kurz. Bei einer musikalischen Einlage mit einer nicht alltäglichen Orgel gab es viel zu Lachen. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte natürlich ebenso ein bewährtes Team der Pfarre, und die passende Hintergrundmusik dazu gab es von Clarina und Andreas Fussenegger.