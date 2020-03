Hatler Missionssonntag mit krÃ¤ftiger Suppe

Der Erlös vom Suppentag kommt wieder der Mission in Kamerun zugute.

Dornbirn. Immer am zweiten Fastensonntag ist im Hatlerdorf auch der Missionssonntag. Dann bleibt zu Hause die Küche kalt, denn im Pfarrheim gibt es die bekannt gute Gulaschsuppe. Suppe essen für den guten Zweck hat sich schon lange eingebürgert. Schon lange gibt es auch die Hatler Missionsrunde. Hedwig Pfister ist seit gut 50 Jahren, also von Anfang an, dabei. Und auf ihr Frauenteam kann sie zählen. Sei es beim Kartoffel- oder beim Suppentag. Sie kann sich auf tatkräftige Unterstützung verlassen. Das gesamte Team steht ehrenamtlich für die gute Sache im Einsatz.

Nach dem Familiengottesdienst mit Pfarrer Christian Stranz führte der Weg direkt ins Pfarrheim. Besonders die Kinder freuten sich schon auf die Gulaschsuppe, weil sie auch wissen, dass es hinterher eine süße Nachspeise gibt. Dass die selbstgebackenen Kuchen und Torten der Frauen besonders gut schmecken, ist ebenso bekannt. Der Erlös kommt unbürokratisch direkt an die richtige Stelle. „Eine Schwester aus Kamerun wird unsere Pfarre in diesem Jahr besuchen. Wir werden ihr das Geld übergeben“, erzählt Hedwig Pfister, „dort kommt es Kindern und Kranken in der Missionsstation zugute.“