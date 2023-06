Hatler Dorf Fäscht geht in die dritte Runde

Am Samstag, 17. Juni erfolgt der Auftakt zum zweitägigen Hatler Dorf Fäscht 2023.

Dornbirn. Unter dem Motto: „Mitnand gmüatlich hia“ veranstaltet die Hatler Musig heuer das dritte Hatler Dorf Fäscht. Am Samstag, 17. und Sonntag, 18. Juni lädt die Musikgesellschaft Hatlerdorf zu einem abwechslungsreichen Fäscht im Unteren Kirchweg in Dornbirn ein.

Das inzwischen schon fast zur Tradition gewordenen Hatler Dorf Fäscht bietet für Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm. Am Samstag unterhalten ab 14 Uhr verschiedene Jugendmusikgruppen aus der Region das Publikum im Festzelt. Parallel dazu findet ein Vereinsleistungswettbewerb auf dem Gelände der Pfarre Hatlerdorf statt. „Für alle teilnehmenden Mannschaften warten besondere und exklusive Preise“, verspricht Obmann Stv. Michael Rüdisser. Nach der Preisverteilung unterhält der Musikverein Bizau und im Anschluss der Musikverein Buch die Festbesucherinnen und -besucher. Für alle begeisterten Weintrinker wird im Pfarrheim Hatlerdorf eine Weinlaube eingerichtet, welche auch nach der Veranstaltung noch bis Mitternacht geöffnet hat.

Am Sonntag findet ab 9 Uhr eine Heilige Messe mit dem Musikverein Lingenau in der Kirche St. Leopold statt. Im Anschluss unterhält die Stadtkapelle Dornbirn Haselstauden in einem stimmungsvollen Frühschoppen die Gäste und zum Ausklang spielen die Hatler Seniorenmusikanten ab 12 Uhr auf.