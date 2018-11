Hass im Netz: Michael Ritsch hinterfragt Rolle der Bundesregierung

Bregenz - Nach den jüngsten Hasspostings, die gegen die Töchter von Grünen-Politiker Rauch gerichtet waren, übt SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch Kritik an der Bundesregierung.

„Ich bin entsetzt über derartig widerliche Worte. Kurz und Strache betreiben eine Politik der ständigen Panik- und Angstmache. In einem solchen Klima fühlen sich Hassposter bestärkt“, gibt SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch zu bedenken.

Ritsch sieht auch ÖVP in der Verantwortung

Es sei naiv zu glauben, dass die ständige Befeuerung von Vorurteilen durch eine Regierungspartei – wie etwa jüngst geschehen durch das fragwürdige Video der FPÖ zur E-Card – ohne Auswirkungen bleibe. Dabei richtet sich die Kritik von Ritsch auch an die Volkspartei. Die ÖVP könne sich nicht darauf hinausreden, dass dafür vor allem die FPÖ verantwortlich sei, meint Ritsch. “Die Leute in der Volkspartei sehen tagtäglich, wie ihr Regierungspartner sich verhält. Solange sie dagegen nicht einschreiten, machen sie sich am Hass in den sozialen Netzwerken mitschuldig“, so Ritsch abschließend.