Haselstauder im Dornbirner Stadtderby mit Sorgen

Zwei Torgaranten fehlen dem Dornbirner SV im Auswärtsspiel bei der Admira

Das Dornbirner Stadtderby zwischen der Admira und den Haselstaudern rückt am zweiten Spieltag in der Vorarlbergliga in den Mittelpunkt. Vier der letzten sechs direkten Aufeinandertreffen der beiden Klubs aus der Messestadt endeten mit einem brüderlichen Unentschieden, je einmal durfte jeder Verein über die drei Punkte jubeln. Sowohl Admira (5:1 in Lochau) und der Dornbirner SV (3:0 gegen Fußach) erwischten einen Traumstart in die neue Meisterschaft. Umso interessanter wird das Stadtduell im Stadion Forach. Die Haselstauder mischten in den letzten beiden Jahren bis zum Saisonende um den Aufstieg in die Regionalliga West kräftig mit und wollen sich auch einen der sechs freien Startplätze für die neu ins Leben gerufene Eliteliga Vorarlberg ab 2019/2019 ergattern.